Mulher é agredida em posto após atrasar parcelas de celular em Campo Grande

Uma tentativa de “recuperar” um celular e uma motocicleta terminou em confusão, agressões e prisões na manhã desta quinta-feira (13), em um posto de combustíveis localizado na Rua General Bertoldo Klinger, bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Segundo o boletim policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga na conveniência do Posto Vitória. No local, os policiais encontraram a atendente, de 34 anos, que relatou ter comprado um iPhone 16 Pro Max em julho e vinha pagando as parcelas semanalmente, mas que nas últimas semanas, houve atraso em alguns pagamentos.

Na manhã desta quinta, quatro homens teriam ido até o local de trabalho da vítima com o objetivo de tomar o celular e uma motocicleta, supostamente vinculada à dívida. Durante a abordagem, um dos indivíduos identificado tentou pegar o aparelho à força, entrando em vias de fato com a vítima. Ele não conseguiu pegar o telefone e fugiu com outro comparsa antes da chegada da polícia.

No posto, permaneceram dois envolvidos, de 32 anos e 36 anos, que foram detidos e conduzidos à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para os devidos procedimentos. Ambos foram apresentados sem lesões aparentes e não houve necessidade de uso de algemas.

A delegada plantonista determinou a autuação em flagrante dos homens pelos crimes de extorsão qualificada e exercício arbitrário das próprias razões.

Durante o registro da ocorrência, um dos rapazes declarou que a vítima e o namorado dela teriam rompido o rastreador da moto cerca de dez dias antes, mas que a empresa de rastreamento não comunicou o fato à loja responsável pelo financiamento do veículo.

O terceiro suspeito, apontado como o autor da agressão física, não foi localizado até o momento.

