Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Mulher é agredida em posto após atrasar parcelas de celular em Campo Grande

Os cobradores tentaram tomar o aparelho a força da vítima

13 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma tentativa de “recuperar” um celular e uma motocicleta terminou em confusão, agressões e prisões na manhã desta quinta-feira (13), em um posto de combustíveis localizado na Rua General Bertoldo Klinger, bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

Segundo o boletim policial, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga na conveniência do Posto Vitória. No local, os policiais encontraram a atendente, de 34 anos, que relatou ter comprado um iPhone 16 Pro Max em julho e vinha pagando as parcelas semanalmente, mas que nas últimas semanas, houve atraso em alguns pagamentos.

Na manhã desta quinta, quatro homens teriam ido até o local de trabalho da vítima com o objetivo de tomar o celular e uma motocicleta, supostamente vinculada à dívida. Durante a abordagem, um dos indivíduos identificado tentou pegar o aparelho à força, entrando em vias de fato com a vítima. Ele não conseguiu pegar o telefone e fugiu com outro comparsa antes da chegada da polícia.

No posto, permaneceram dois envolvidos, de 32 anos e 36 anos, que foram detidos e conduzidos à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para os devidos procedimentos. Ambos foram apresentados sem lesões aparentes e não houve necessidade de uso de algemas.

A delegada plantonista determinou a autuação em flagrante dos homens pelos crimes de extorsão qualificada e exercício arbitrário das próprias razões.

Durante o registro da ocorrência, um dos rapazes declarou que a vítima e o namorado dela teriam rompido o rastreador da moto cerca de dez dias antes, mas que a empresa de rastreamento não comunicou o fato à loja responsável pelo financiamento do veículo.

O terceiro suspeito, apontado como o autor da agressão física, não foi localizado até o momento.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem quebra casa de garota de programa trans para não pagar por 'rapidinha'
Santa Casa da Capital
Polícia
Mulher é levada para delegacia após capotar carro e ser encontrada com drogas na Capital
Letícia Camargo morreu atropelada a caminho da faculdade
Polícia
Secretária de Educação não sabia que motorista que matou estudante tinha CNH vencida
Ônibus escolar estava transportando crianças
Polícia
Motorista que matou estudante foi preso em casa e ficou em silêncio na delegacia em Coxim
Carreta era conduzida por um casal de SP
Polícia
Carreta roubada em São Paulo é recuperada em Dourados e casal é preso
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Polícia
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Drogas foram apreendidas pela PRF
Polícia
VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande