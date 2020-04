Mulher é agredida na cabeça com pedaço de ferro após discussão

Cleonice Cardoso, 51 anos, foi levada para o hospital após ser agredida na cabeça e braços com um pedaço de ferro, ela também teve as costas arranhadas após ser arrastada no chão por Rayssa Rodrigues, 20 anos, nesta terça-feira (21), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi chamada até o bairro Vila Danubio Azul, pois duas mulheres estariam brigando, chegando no local a equipe foi informada, por uma vizinha, que Rayssa havia agredido Cleonice com um pedaço de ferro.

A vítima relatou ter levado uma pancada na cabeça e a mão com o pedaço de ferro, após um discussão envolvendo as duas mulheres, além disse ela também informou estar com arranhões nas costas pois teria sido arrastada pelo chão.

A autora, Rayssa, contou aos policiais que foi provada por Cleonice durante toda a manhã e confirmou ter pegada o pedaço de ferro para agredir a vítima.

As duas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil, logo depois Cleonice foi encaminhada para o Posto de Saúde do bairro Coronel Antonino para receber atendimento médico.

