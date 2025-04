Mulher é agredida pela ex de atual em Fátima do Sul

Uma mulher foi agredida na manhã deste domingo (6), em Fátima do Sul, pela ex-companheira de seu atual, em frente à residência do rapaz, localizada na região central do município.

Segundo o boletim de ocorrência, ela contou que estava acompanhada do namorado em uma visita ao cemitério, e que ao retornarem do local, notaram que estavam sendo seguidos por alguém.

Ao chegarem em frente da residência do rapaz, a ex dele correu em direção do casal e atacou a mulher, iniciando as agressões físicas. A vítima afirmou que sofreu arranhões no rosto e cotovelo.

Ainda de acordo com o registro, o namorado chegou a tentar conter a ex, mas foi necessário que outros dois homens que passavam pelo local para separar a agressora da vítima.

A mulher foi levada ao Hospital da SIAS, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Polícia Civil de Fátima do Sul e será investigado.

