Mulher Ã© agredida pela ex do namorado durante briga por ciÃºmes em SidrolÃ¢ndia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida pela ex-companheira de seu atual namorado durante a noite de terça-feira (4), na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, as duas tiveram uma discussão motiva por ciúmes do rapaz na Rua Tomaz Cáceres. Por conta disso, o desentendimento evoluiu para vias de fato.

A mulher teve ferimentos nos braços e nas pernas. Depois de apanhar, ela procurou a delegacia da cidade para registrar o caso, onde manifestou o desejo de representar criminalmente contra a agressora.

Instantes depois, a autora das agressões foi até a unidade policial, confessando o crime. Para as autoridades, ela disse ter perdido o controle durante a discussão verbal, agredindo a vítima por conta disso.

Após prestar esclarecimentos, ela foi liberada. O caso então registrado e segue sendo investigado.

