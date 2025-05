Mulher é agredida pela filha durante comemoração do Dia das Mães em Dourados

Uma mulher, de 47 anos, foi agredida pela filha, de 29 anos, durante as comemorações do Dia das Mães, que aconteceu no domingo (11). A confusão aconteceu em uma das casas da Rua Bem-te-vi, localizada no Bairro Esplanada, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, as duas teriam passado o dia juntas, ingerindo bebidas alcoólicas. Porém, durante o final da festa, a jovem ficou muito alterada e começou a quebrar as coisas dentro de casa.

Ao tentar conter a filha, a mulher foi agredida com puxões de cabelo e golpes na região do pescoço. A Polícia Militar foi então acionada, contendo a jovem e encaminhando as partes para a DEAPC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pelas autoridades policiais.

