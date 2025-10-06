Mulher é agredida pela vizinha durante carona para voltar de pescaria em Campo Grande

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pela vizinha durante uma carona na noite de domingo (5), em Campo Grande.
Conforme o registro policial, as duas estavam voltando de uma pescaria quando começaram a brigar dentro do veículo. Em determinado momento, a vítima foi agredida com puxões de cabelo, arranhões no rosto e no pescoço.
Por conta disso, ela ficou com várias lesões aparentes. Ainda durante as agressões, ela foi ameaçada de morte. Apesar disso, o motivo da briga não chegou a ser relatado pela mulher.
O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será investigado.
