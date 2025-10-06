Menu
Polícia

Mulher é agredida pela vizinha durante carona para voltar de pescaria em Campo Grande

A confusão aconteceu na tarde deste domingo (5)

06 outubro 2025 - 15h24
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolícia Militar atendeu a ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pela vizinha durante uma carona na noite de domingo (5), em Campo Grande.

Conforme o registro policial, as duas estavam voltando de uma pescaria quando começaram a brigar dentro do veículo. Em determinado momento, a vítima foi agredida com puxões de cabelo, arranhões no rosto e no pescoço.

Por conta disso, ela ficou com várias lesões aparentes. Ainda durante as agressões, ela foi ameaçada de morte. Apesar disso, o motivo da briga não chegou a ser relatado pela mulher.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde será investigado.

