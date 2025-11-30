Mulher é agredida pelo companheiro dentro de casa em Chapadão do Sul

Uma jovem de 19 anos foi ferida com uma faca pelo companheiro na madrugada deste domingo (30), no bairro Esplanada IV, em Chapadão do Sul.

Segundo a ocorrência, por volta das 4h45, a vítima foi encontrada dentro da própria residência, consciente, orientada e com diversos ferimentos.

Ela apresentava cortes nas costas, nos dois braços e na cabeça. A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local, contendo os sangramentos e fazendo curativos.

Segundo relato da vítima, ela tem uma medida protetiva contra o agressor, mas mesmo assim os dois estavam juntos. Ela contou ainda que o companheiro havia passado a noite fora bebendo e que, ao acordar, flagrou o homem tentando pegar seu celular, possivelmente para trocar por bebidas ou drogas.

A jovem foi encaminhada pela Unidade de Resgate 112 ao pronto atendimento médico de Chapadão do Sul. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

