Polícia

Mulher é agredida pelo companheiro dentro de casa em Chapadão do Sul

A vítima de 19 anos foi atacada com faca dentro de casa após discussão com o companheiro.

30 novembro 2025 - 14h43Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PMMSFoto: Divulgação/PMMS  

Uma jovem de 19 anos foi ferida com uma faca pelo companheiro na madrugada deste domingo (30), no bairro Esplanada IV, em Chapadão do Sul.

Segundo a ocorrência, por volta das 4h45, a vítima foi encontrada dentro da própria residência, consciente, orientada e com diversos ferimentos.

Ela apresentava cortes nas costas, nos dois braços e na cabeça. A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos no local, contendo os sangramentos e fazendo curativos.

Segundo relato da vítima, ela tem uma medida protetiva contra o agressor, mas mesmo assim os dois estavam juntos. Ela contou ainda que o companheiro havia passado a noite fora bebendo e que, ao acordar, flagrou o homem tentando pegar seu celular, possivelmente para trocar por bebidas ou drogas.

A jovem foi encaminhada pela Unidade de Resgate 112 ao pronto atendimento médico de Chapadão do Sul. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

