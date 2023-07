Mulher é agredida pelo marido ao chegar em casa de passeio com as amigas

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Jardim Guaicurus, em Dourados, procurou à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), na noite de ontem (21), após ser agredida pelo marido com um soco na boca.

Segundo a ocorrência, a vítima teria saído com as amigas e o marido não teria gostado. O autor a agrediu, e provocou lesões corporais na vítima.

Ela também disse que o agressor, de 41 anos é uma pessoa grosseira, e por isso pediu medidas protetivas contra ele.

Peça ajuda

O Ligue 180 é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. Ou procure a Delegacia mais próxima.

