Mulher é agredida pelo marido com uma corrente na frente dos filhos

Foi preso flagrante Ademilson da Silva Santana, 38 anos, depois de espancar a esposa Cristiana da Conceição, 36 anos, com correntes. O caso aconteceu em Eldorado, no ultimo domingo (25). Os filhos do casal presenciaram as agressões. As crianças foram encontradas apavoradas pelos policiais.

A polícia foi chamada quando vizinhos ouviram gritos vindo da casa. Ao chegarem à residência, os militares encontraram a vítima com várias escoriações nas costas devido ao espancamento que sofreu pelo marido que a agrediu com correntes e depois amarrou as suas mãos e passou a corrente em seu pescoço. Em seguida, o autor passou a puxá-la com força.

As crianças de 3, 7, 8 e 13 anos presenciaram as agressões sofridas pela mãe. Quando os policiais chegaram, elas estavam bastante assustadas. Ela recebeu atendimento médico e ele foi encaminhado para delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Eldorado e será investigado.

