Mulher Ã© agredida pelo marido e impedida de se aproximar da filha em Dourados

Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados na madrugada deste domingo (9) para registrar um caso de violência doméstica após ser agredida pelo seu marido.

A vítima, que mora na Aldeia Jaguapiru, contou aos policiais que após ingerir bebidas alcoólicas com o marido, retornou para a casa onde morava com o agressor que, visivelmente alterado, começou a discutir com ela.

A discussão rapidamente escalou para agressões físicas, com o autor desferindo um soco no rosto da vítima, que atingiu seu olho esquerdo e causou hematomas, a jogando no chão logo em seguida, desta vez a agredindo com chutes.

A mulher então procurou refúgio na casa de uma vizinha, enquanto o autor foi para a casa de um parente.

Casada com o agressor a quatro anos, ela tem uma filha de 2 anos fruto da relação e registrou o boletim de ocorrência na delegacia, além de solicitar medidas protetivas e manifestar o desejo de seguir com a denúncia criminal contra o marido, que segue com a guarda da criança e se recusa a entregá-la para a mãe.

O caso foi registrado na Depac de Dourados como lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.

