Mulher é agredida pelo marido por causa de R$ 20 em aldeia de Dourados

Uma mulher foi agredida com socos e chutes dentro de casa pelo companheiro no sábado (8), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. Ela manifestou o interesse de representar contra o agressor.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com uma lesão na perna direita. Ela relatou que companheiro pegou R$ 20 dela e, ao tentar recuperar o dinheiro, foi agredida e deixada caída no chão. Ela chamou pela polícia após conseguir sair do local.

Conforme o Dourados News, o autor estava embriagado e foi detido pelos militares, sendo necessário o uso de algemas, devido a sua agitação.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas contra ele.

