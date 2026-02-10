Menu
Polícia

Mulher é agredida por marido e sogro na frente do filho de seis meses de idade

Para as autoridades, a vítima contou que foi atingida com socos e chutes e sofreu tentativa de asfixia, ficando com várias lesões

10 fevereiro 2026 - 17h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: WASHINTON LIMA / FÁTIMA EM DIA)

Pai e filho foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (10), suspeitos de agredir uma mulher de 31 anos dentro de casa, em Fátima do Sul, no sul de Mato Grosso do Sul. O caso é investigado como violência doméstica.

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que as agressões começaram durante a madrugada, após uma discussão. Ela afirma que foi atingida com socos e chutes e sofreu tentativa de asfixia, ficando com várias lesões. A violência ocorreu na presença do filho do casal, um bebê de seis meses.

Ainda conforme o depoimento, o pai do agressor, de 74 anos, que estava na residência, também teria participado das agressões, golpeando a mulher quando ela já estava caída. O principal suspeito tem 39 anos.

Após o registro da ocorrência, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul fizeram buscas e localizaram os dois homens, que foram presos em flagrante.

Eles foram levados para a delegacia e autuados por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

A vítima informou à polícia que deseja representar criminalmente contra os agressores e solicitou medidas protetivas de urgência, encaminhadas ao Judiciário. 

