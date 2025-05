Mulher é ameaçada ao pedir ajuda para o companheiro em Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para denunciar o companheiro durante a manhã de sábado (10), no Jardim Tropical, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois tiraram uma briga enquanto ela cuidava da filha, de apenas 4 anos, que estava com cólicas intestinais. Por conta disso, a mulher teria pedido ajuda ao namorado, que reagiu de forma agressiva e completamente exaltada.

A vítima detalhou que o companheiro é usuário de drogas, especificamente crack, e que costuma se comportar de maneira hostil durante as crises de abstinência. Ainda conforme o relato, diante da tensão, a vítima pediu para que ele deixasse o local. Ao sair, ele a teria ameaçado, dizendo que voltaria para “quebrar tudo”, mencionando inclusive os painéis solares da residência e o carro da família.

Para as autoridades, ela contou que esse tipo de comportamento do homem é recorrente, sendo que em outras ocasiões, o companheiro utilizou as discussões como justificativa para se ausentar de casa e fazer uso de entorpecentes.

Apesar de não ter havido agressão física, a mulher informou sentir-se ameaçada e insegura com a presença do autor, especialmente por conta da dependência química dele. Ela solicitou à autoridade policial uma medida protetiva de urgência, pedindo o afastamento imediato do companheiro do lar.

