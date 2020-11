Mulher é ameaçada de morte com bebê no colo no Nova Lima

Uma jovem de 21 anos conseguiu fugir de casa depois de ser trancada e ameaçada de morte pelo marido de 24 anos, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Autor teria colocado uma faca no pescoço da vítima e teria dito que a mataria antes da chegada da polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que mantém um relacionamento com o homem há 9 meses e que estava conversando sobre eles, quando o autor pediu para que ela desbloqueasse seu aparelho celular para que ele visse suas conversas, ela disse que não desbloquearia.

Quase que instantaneamente, ela que estava com o filho de 2 anos no colo foi empurrada e trancada em casa sendo proibida de sair. O autor ainda colocou uma faca no pescoço da mulher ameaçando ela de morte. Ele teria dito que se ela gritasse e os vizinhos ouvissem, ela seria morta antes da chegada da polícia.

A mulher convenceu ele de conversar na calçada e neste momento, ela aproveitou a situação e fugir com seu bebê pedindo ajuda em um batalhão da Polícia Militar. O autor negou, mas acabou levado para a delegacia.

Ela pediu medidas protetivas contra ele. O caso foi registrado com violência doméstica.

