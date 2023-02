Mulher é ameaçada de morte e estuprada no meio do mato voltando do serviço

Uma mulher, de 35 anos, foi estuprada voltando do serviço por um jovem, de 25 anos, na manhã de quinta-feira (23), na cidade de Anastácio. Ameaçada de morte, a vítima chorava muito quando foi encontrada.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha passava pelo local quando ouviu gritos de socorro vindos do meio do mato. A vítima estava sentada no meio fio, com as roupas sujas de barro e chorando muito.

Para a polícia, a mulher contou que voltava do serviço quando, nas proximidades da Ponte Boiadeira, foi abordada pelo autor. Ele teria colocado a mão na cintura e ordenado que ela entrasse na mata, pois caso contrário iria matá-la.

Com medo, a vítima obedeceu e quando já estavam dentro da mata, o autor mandou que tirasse a roupa e a estuprou. Depois de cometer o crime, o homem ainda perguntou se ela estava com dinheiro ou o celular, fazendo a mulher voltar para o local da abordagem onde o aparelho havia caído.

Neste momento, por sorte, ela ouviu alguém passando nas proximidades e gritou por socorro fazendo o autor fugir correndo. Com as descrições passadas pela vítima, as equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o homem por volta das 13h do mesmo dia.

Ao ser detido, ele contou que havia ido para o serviço mas como foi demitido não ficou muito tempo no local. Na volta, ao passar pela ponte, resolveu abordar a mulher. O homem confessou todo o crime aos militares e ainda disse que não estava armado, pois portava apenas um frasco de repelente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também