Polícia

Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia

Os animos ficaram exaltados no local por conta da confusão entre os colegas

19 dezembro 2025 - 16h53Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de SidrolândiaDelegacia de Polícia Civil de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)
Uma mulher de 25 anos procurou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (18) após relatar ter sido ameaçada e agredida por um colega de trabalho em um estabelecimento comercial na região central de Sidrolândia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e encontrou a vítima no local, aguardando atendimento. Ela informou que trabalha em uma residência onde ocorrem programas e que, há cerca de três dias, vinha se desentendendo com um homem de 28 anos, que atua no mesmo local.

De acordo com o relato, as discussões evoluíram para agressões físicas mútuas, o que resultou em hematomas pelo corpo da mulher.

Com a chegada da equipe policial, os militares constataram que os ânimos estavam exaltados e encaminharam os dois envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Na delegacia, a mulher informou que não possui endereço fixo em Sidrolândia, é natural de Manaus (AM) e que não pretende permanecer na cidade. As partes foram orientadas sobre o prazo legal para eventual representação criminal.

