Mulher é ameaçada de morte pelo ex-marido

A Polícia Militar do Batalhão do Choque recebeu uma denúncia via rádio de que Yvailton Souza Agustinho, estava ameaçando sua ex-esposa, Amanda Beatriz dos Anjos, no domingo (11), passando de carro em frente a sua residência da moça e efetuando disparos com arma de fogo.

Amanda informou à polícia a localização de casa de Yvailton, na rua Agripino Grieco, alegando que ele guardava uma arma na residência, no qual teria tirado uma foto com a pistola em forma de ameaça e enviado para a ex e o namorado dela.

Chegando na casa do suspeito a equipe do Choque encontrou Rodrigo Tebaldo Nogueira, 26 anos, conhecido como “Big”, informados pela vítima de que esse homem é amigo do seu ex-marido e também andava armado e escondia o revólver da na casa de Yvailton, dentro da residência foram encontradas 5 munições de revolver calibre 38.

Ao ser questionado, “Big” informou que o Yvailton tinha saído da casa há pouco tempo. As equipes de polícia se deslocaram para a residência de Rodrigo, na rua Jabuti, 693, onde foram encontradas dentro de um armário um revólver calibre 38, cinco munições de calibre 38 e sete munições de revólver de calibre 357, além de dois estojos de munição de 38 no chão.

Foi dada voz de prisão para o Rodrigo, conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Piratininga, sem lesões, sendo necessário o uso de algemas para preservar a integridade física do autor e das equipes policiais.

