Mulher é ameaçada de ter cabelos arrancados e expostos em praça

Por motivos de ciúmes, uma mulher, 40 anos, foi ameaçada de ter seus cabelos arrancados e expostos em praça pública, na manhã deste sábado, no bairro Monte Castelo em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima teria ido até o escritório de seu ex-marido para conversar com ele, no local estava a atual esposa do ex-companheiro que não teria gostado da visita.

A vítima relata que a autoria teria começado uma discussão chamando-a de falsa e dizendo "se eu sonhar que você está perto do meu marido vai se arrepender de ter nascido, vou arrancar seu cabelo e pendurar em praça pública, não quero você no escritório dele".

De acordo com a vítima, a separação entre ela e o ex-marido aconteceu há 18 anos e os dois possuem um filho de 19 anos, ela também informou que os dois possuem uma boa convivência e ambos já se relacionaram com pessoas diferentes.

