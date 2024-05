Mulher é ameaçada durante cobrança de dívida do marido em Campo Grande

Mulher, de 38 anos, foi ameaçada durante tentativa de extorsão no Jardim Monumento, em Campo Grande, durante a tarde de terça-feira (30). Ela resolveu procurar a delegacia apenas nesta quarta-feira (1°), para registrar o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando o suspeito chegou acompanhado de outras quatro pessoas. Ao entrar no local, ele logo disse: ‘vim apresentar os donos da dívida que vai cobrar você. Porque é você que deve a dívida’.

Durante as ameaças, o suspeito disse saber onde a vítima mora e fez outras alegações, que não chegaram a ser mencionadas no registro policial. Para as autoridades, a mulher contou que o homem estava em um Volkswagen Jetta cinza.

Quando questionada sobre alguma pendência, a mulher relatou que seu marido teria feito a compra de madeiras do suspeito. No entanto, o caso está na justiça, uma vez que as partes discordaram de valores e o casal suspeitou que houve ainda a falsificação em uma assinatura.

Diante dos fatos, ela optou por representar criminalmente contra o suspeito. O caso foi registrado como tentativa de extorsão.

