Mulher é ameaçada e manda R$ 5 mil para ajudar com advogado para faccionado do PCC

A secretária de uma creche localizada na Vila Santo Eugenio perdeu R$ 5 mil depois de ser extorquida por um homem do PCC (Primeiro Comando da Capital), durante a manhã de terça-feira (16).

Conforme o registro policial, ontem ela recebeu uma ligação de um número com DDD de São Paulo. Ao atender, ela conversou com um homem que não chegou a se identificar. Ele então ordenou para que a vítima contribuísse com a quantia de R$ 5 mil, para ajudar a pagar um advogado, que seria responsável por defender um faccionado do PCC.

Na sequência, o homem teria ameaçado a mulher, dizendo que caso ela não mandasse o dinheiro daria um tiro em sua cabeça, além de dizer que a segurança da creche estaria comprometida. O dinheiro deveria ser entregue em espécie, uma vez que um motoboy iria realizar a retirada do valor.

Como ela tinha apenas R$ 1 mil realizou uma transferência via pix para o autor. Aos policiais, a mulher contou que realizou a transação por medo, já que onde mora é movimentado pela venda de entorpecentes e fortes indícios de que a facção comanda o tráfico no local.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como extorsão.

