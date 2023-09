Mulher é aparece com queimaduras graves no rosto e nas mãos na UPA Moreninha

Uma mulher, de 39 anos, foi socorrida com queimaduras graves no rosto e nas mãos durante a madrugada desta terça-feira (12), na região da Vila Moreninha III, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Moreninhas, onde a mulher havia dado entrada.

Ao chegar, os militares conversaram com as equipes médica, sendo informados que a vítima estava desorientada e por isso não soube dar detalhes do ocorrido. Diante da gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

