Mulher é arrastada para fora de casa e morta a facadas em Jardim

Aline Silva, de 26 anos, foi assassinada a facadas na noite desta terça-feira, dia 4 de novembro, no bairro Santa Luzia, em Jardim, e se tornou a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Quem cometeu o crime foi um homem, de 55 anos, que está sendo procurado pelas autoridades.
O caso aconteceu quando o homem foi até a residência da vítima, a chamou e ela se negou a atendê-lo, porém, ela foi arrastada para fora e esfaqueada na companhia da mãe e da filha. O suspeito queria ter um relacionamento amoroso com ela, mas Aline se negava.
Ainda conforme as informações, o suspeito possui passagens por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica.
Segundo o site Jardim MS News, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ser acionados, no entanto, apenas constataram o óbito da jovem.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe. Diligências seguem na busca pelo suspeito.