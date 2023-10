Mulher é arrastada pelos cabelos ao tentar fugir das agressões do ex-marido em MS

Uma mulher, de 31 anos, conseguiu fugir por pouco enquanto estava sendo agredida e ameaçada de morte pelo ex-marido, de 41 anos, durante a noite de terça-feira (17), em Água Clara.

Conforme as informações do site RCN67, a vítima estava no carro quando o autor conseguiu entrar no veículo, passando a agredi-la com socos. Ao ver que o homem estava armado com uma faca, ela chegou a conseguir sair do veículo e tentar correr, porém, foi alcançada pelo ex e arrastada pelos cabelos.

Depois de ter sido alcançada, a mulher foi levada novamente para dentro do veículo. Lá, ela foi espancada com socos e mordidas, enquanto era ameaçada. O homem fez com que a vítima ainda dirigisse pela cidade por cerca de duas horas, até que ela conseguiu convencê-lo a ir para a casa dela.

Já na residência, enquanto se aproveitava de um momento de distração do autor, a mulher conseguiu fugir pulando o muro. Ela então saiu correndo procurando por ajuda.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo o homem em flagrante e o levando para a delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também