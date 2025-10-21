Mulher é asfixiada até a morte pela esposa durante briga em Três Lagoas

Soleni Aparecida Corrêa, de 46 anos, morreu ao ser assassinada pela companheira, identificada pelo nome social Lau, de 43 anos, durante uma briga ocorrida no Bairro Primavera, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos vindos de dentro do imóvel do casal na Rua Pingo de Ouro. Ao chegaram na residência, os militares encontraram a vítima sem vida.

A suspeita teria fugido, mas pouco tempo depois ligou para a polícia informando sua localização e manifestando o desejo de se entregar.

Aos militares, Lau relatou ser natural de Corumbá e que estava em Três Lagoas há poucos dias. De acordo com sua versão, a discussão entre as duas teria se intensificado, e Soleni teria partido para a agressão física.

Ao tentar se defender, ela teria pegado uma faca na cozinha e foi desarmada. Porém, a confusão continuou até que Lau teria derrubado a companheira ao chão, sufocando-a até a morte.

Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Perícia Criminal compareceram ao local para realizar os levantamentos iniciais. O corpo de Soleni foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL)para exame necroscópico. A suspeita acabou sendo presa e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como feminicídio.

