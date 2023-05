Mulher é assassinada a tiros pelo marido no Pantanal

Neiva Gomes Soares, de 45 anos, foi assassinada pelo marido Odair Vieira Soares, de 52 anos, no sítio onde moravam na região conhecida como Corixão, no Pantanal, em Corumbá. Após o crime, o homem tentou suicídio.

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima foi baleada e acabou falecendo ainda no local, no entanto, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro do município, sendo internado às pressas no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Informações iniciais apontam ainda que Odair não aceitava o termino do relacionamento, sendo esse o motivo do crime.

O homem deve permanecer internado sob custódia policial. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia da Mulher em Corumbá.

