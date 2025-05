Mulher é assassinada com facada no pescoço durante briga por janta em MS

Olizandra Vera Cano, de 26 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço durante a madrugada desta sexta-feira (25), em Coronel Sapucaia. O autor do crime e marido da vítima, Celso Ireneu, de 32 anos, foi preso em flagrante.

Conforme o registro policial, as equipes policiais foram acionadas para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no local indicado, encontraram a Olizandra caída no quintal, toda ensanguentada e sem sinais vitais.

Ainda na cena do crime, Celso acabou sendo preso em. Visivelmente embriagado, ele contou que passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas com a companheira em um bar da região.

Ao chegar em casa, já durante a noite, eles teriam começado a brigar por causa da janta, momento em que a vítima teria pegado uma faca e não chegou a explicar como o ferimento nela foi causado.

Apesar de apresentar versões contraditórias sobre o caso, ele negou a autoria do crime. A faca, usada no feminicídio, foi encontrada próximo ao corpo da vítima. A perícia preliminar apontou um corte profundo na região do pescoço de Olizandra.

Roupas e parte do corpo do autor também estavam sujos de sangue, além disso, ele possuía um pequeno corte no braço direito.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil da cidade, onde será investigado.

