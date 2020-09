Mulher é assassinada com sete facadas após briga com 'rixa' antiga na capital

Sandra Aparecida Souza Mendes, de 51 anos, foi assassinata na madrugada desta quarta-feira de no bairro Taquarussu, em Campo Grande. A vítima foi esfaqueada 7 vezes pela autora que acabou presa depois de ser levada para atendimento médico Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A autora do crime foi identificada como Bruna Fernanda Cardena de Magalhães, de 23 anos, ela foi presa em flagrante. Conforme o delegado Nilson Friedrich as duas mulheres tinham uma rixa antiga e na madrugada desta quarta-feira (2) houve uma briga onde elas moravam, que acabou no assassinato de Sandra.

As duas pegaram facas e começaram a se esfaquear, sendo que Sandra foi ferida por sete vezes no rosto e no tórax, ela acabou morrendo antes da chegada do socorro.

A autora teve alguns ferimentos, ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde e depois de ser medicada foi levada para a delegacia. As facas usadas no crime foram apreendidas pela perícia.

