Mulher é assassinada com tiro de espingarda na cabeça na fronteira

Josefina Zarate Dominguez, de 29 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro durante a tarde de segunda-feira (15), na Colônia Santa Ana, pertencente ao distrito paraguaio de Bella Vista Norte, que faz fronteira com o município de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Segundo as informações iniciais, publicadas pelo site ABC Color, o suspeito teria sido identificado como Yoni Osmar Peralta, de 30 anos, e está foragido.

A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada por vizinhos do local onde o crime ocorreu. O corpo da mulher apresentava feridas do rosto, que aparentemente foram causadas por disparos de espingarda. Os agentes fiscais e o médico legista que estiveram no local diagnosticaram a causa da morte como traumatismo cranioencefálico grave.

Segundo o promotor Celso Morales, o suspeito teria fugido com uma menor de idade, de 4 anos, que seria filha do casal. O caso é investigado pelo Departamento de Polícia Nacional de San Isídro.

