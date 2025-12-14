Menu
domingo, 14 de dezembro de 2025
Polícia

Mulher é assassinada pelo marido em Ribas do Rio Pardo

O suspeito foi preso em flagrante pelas autoridades policiais

14 dezembro 2025 - 10h08Brenda Assis     atualizado em 14/12/2025 às 10h10
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Ribas Ordinário )

Aline Barreto da Silva, de 33 anos, foi assassinada pelo marido durante a madrugada deste domingo (14), em Ribas do Rio Pardo. O suspeito, Marcelo Augusto Vinciguerra, de 31 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela Polícia Civil, as equipes foram acionadas durante a madrugada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar, encontraram a vítima gravemente ferida.

Ela foi socorrida rapidamente e encaminhada para um hospital da região. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo horas depois.

Marcelo foi preso em flagrante pela Polícia Militar, sendo levado para Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar, onde será investigado.

