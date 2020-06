Mulher é assediada dentro de UPA e recebe ameaças ao se defender

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um homem identificado como Francisco, 52 anos, foi preso na noite de sexta-feira (12), por importunação sexual dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Terra Roxa, em Dourados.



Conforme o Dourados News, a polícia informou que o autor passou a mão nos seios de uma jovem e ainda teria a ameaçado.



A vítima estava com uma amiga que esperava atendimento, e enquanto aguardava na área externa da unidade, o homem se aproximou e passou a mão nos seios dela que reagiu e o empurrou.



Conforme informou a vítima a polícia, Francisco ainda teria a ameaçado com insinuações como “vocês vão se ver comigo”, “vou dar o troco”.



A Guarda Municipal foi acionada. O autor foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e autuado pelo crime.





