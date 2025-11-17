Mulher é assediada dentro do Terminal Bandeirantes e suspeito é preso pela GCM

Homem de 55 anos foi preso em flagrante por assédio sexual contra uma mulher de 32 anos dentro do Terminal Bandeirantes, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada no terminal quando o suspeito sentou ao seu lado e perguntou qual era seu nome. No entanto, não teve uma resposta.

Momentos depois, ele começou a passar a mão em suas pernas e cabelo, dizendo sentir muito tesão por ela. Vendo a situação, alguns usuários que estavam no local acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e seguraram o suspeito até a chegada da guarnição.

O caso foi então encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde acabou sendo registrado como importunação sexual.

