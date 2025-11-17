Menu
Menu Busca segunda, 17 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Mulher é assediada dentro do Terminal Bandeirantes e suspeito é preso pela GCM

O homem teria passado a mão na vítima

17 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis
Caso aconteceu em um terminal de Campo GrandeCaso aconteceu em um terminal de Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

Homem de 55 anos foi preso em flagrante por assédio sexual contra uma mulher de 32 anos dentro do Terminal Bandeirantes, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (17).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada no terminal quando o suspeito sentou ao seu lado e perguntou qual era seu nome. No entanto, não teve uma resposta.

Momentos depois, ele começou a passar a mão em suas pernas e cabelo, dizendo sentir muito tesão por ela. Vendo a situação, alguns usuários que estavam no local acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e seguraram o suspeito até a chegada da guarnição.

O caso foi então encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde acabou sendo registrado como importunação sexual.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa ao pegar comida de casa para comprar cerveja em MS
Marcha aconteceu em Belém, onde acontece o COP-30
Polícia
Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá
Homem é socorrido após se cortar com caco de vidro em Corumbá
Polícia
Homem é socorrido após se cortar com caco de vidro em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Irmãos brigam com barra de ferro e ficam feridos no Colúmbia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é socorrido com várias lesões após ser espancado por grupo no Pioneiros
Indígena foi assassinado durante conflito
Polícia
PM prende envolvido em conflito indígena e Sejusp confirma outra morte em Iguatemi
Creche clandestina volta a funcionar e caso gera nova ação da Polícia Civil em MS
Polícia
Creche clandestina volta a funcionar e caso gera nova ação da Polícia Civil em MS
Santa Casa da Capital
Polícia
Homens trocam socos e golpes com taco de sinuca durante briga de bar em Terenos
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul
Polícia
Mulher sofre estupro durante tentativa de latrocínio em MS; suspeito é preso
Indígena foi morto a tiros
Polícia
VÍDEO: Indígenas entram em desespero com ataque que deixou um morto em Iguatemi

Mais Lidas

AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados