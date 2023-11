Mulher é atacada com facão e pedaço de pau em 'Beco do Tiradentes'

Mulher, de 38 anos, precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde logo após ser atacada com golpes de facão e pedaço de pau por indivíduos na região do 'Beco do Tiradentes', em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava andando pela região e entrou no beco, mas ela alegou que o pessoal não teria a reconhecido, passando a agredi-la.

Por conta das agressões, ela sofreu um corte na cabeça e ficou com muita dor no corpo, além de relatar sede e falta de ar. Ela Foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que a encaminharam para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

A Polícia Militar fez rondas pelo local indicado pela vítima, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

