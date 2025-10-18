Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é atacada com golpes de facão em avenida de Dourados

A vitima foi socorrida com vários ferimentos na região da cabeça e das pernas

18 outubro 2025 - 08h51Brenda Assis
A vítima foi socorrida pelo SAMUA vítima foi socorrida pelo SAMU   (Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte )

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida em estado gravíssimo após ser atacada com golpes de facão durante a noite desta sexta-feira (17), na Avenida Guaicurus, via que dá acesso à reserva indígena de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava andando quando foi surpreendida pelos golpes, sendo atingida principalmente na cabeça e nas pernas.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o caso, socorrendo a mulher e a encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar também atendeu caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ataque. No entanto, não chegou a ser divulgado se o suspeito foi localizado.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Adolescente de 17 anos morre após ser jogado para fora de carro durante acidente grave em Dourados
O achado foi feito na manhã de hoje
Polícia
Corpo avistado boiando no Rio Anhanduí é encontrado nos fundos do Lageado
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande
Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Trocando por nota? Professor é investigado por mandar nudes para aluna de 15 anos
Polícia
Trocando por nota? Professor é investigado por mandar nudes para aluna de 15 anos
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Polícia
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Mesmo sendo espancado durante briga, homem é preso pela Polícia Militar em Dourados
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Polícia
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Polícia
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande