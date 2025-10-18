Mulher é atacada com golpes de facão em avenida de Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi socorrida em estado gravíssimo após ser atacada com golpes de facão durante a noite desta sexta-feira (17), na Avenida Guaicurus, via que dá acesso à reserva indígena de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava andando quando foi surpreendida pelos golpes, sendo atingida principalmente na cabeça e nas pernas.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o caso, socorrendo a mulher e a encaminhado para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar também atendeu caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ataque. No entanto, não chegou a ser divulgado se o suspeito foi localizado.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também