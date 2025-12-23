Menu
Mulher é atacada por cachorro em condomínio do Tiradentes

Ela estava passando com seus animais quando o Boder Collie de uma moradora se soltou e a mordeu

23 dezembro 2025 - 11h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 35 anos foi mordida por um cachorro enquanto estava na área destinada a pets de um condomínio no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O fato ocorreu na noite de domingo (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora contou que estava no espaço reservado para pets acompanhada de dois cães de pequeno porte, das raças Lhasa Apso e Shih-tzu, quando outra condômina passou pelo local com dois cães de porte médio, sendo um Border Collie e outro sem raça definida.

Conforme o relato, a moradora transitava fora da área delimitada para pets e os animais não utilizavam focinheira, em desacordo com as regras do condomínio estabelecidas em assembleia. Em determinado momento, os cães se aproximaram da grade que separa a área pet, quando o Lhasa Apso da vítima saiu em direção ao Border Collie. O cão de porte médio teria se soltado da guia e avançado em direção ao animal menor.

Ao tentar separar os cães, a moradora segurou o próprio animal, mas acabou sendo atacada pelo Border Collie, que desferiu diversas mordidas. A vítima sofreu lesões na mão direita e na coxa da perna direita.

Diante da situação, a mulher procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol na noite de segunda-feira (22), onde caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

