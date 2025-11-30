Mulher é atacada por rottweiler após briga entre vizinhas em Campo Grande

Uma mulher de 33 anos foi atacada por um cão da raça rottweiler na noite de sábado (29) em Campo Grande, após uma briga com a vizinha responsável pelo animal, uma mulher de 50 anos. O caso ocorreu em frente à residência da tutora do cachorro, quando o animal escapou e avançou contra a vítima, mordendo seu braço esquerdo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Nádia, relatou que já havia desavenças anteriores com a vizinha, Cláudia. Ela contou que passava pela calçada quando o rottweiler teria sido solto e a atacado, causando lesão. Cláudia, por sua vez, afirmou que Nádia se aproximou de seu portão e começou a arremessar pedras na direção da casa, momento em que o cão fugiu e a mordeu durante o tumulto.

A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa. No local, policiais encontraram um chinelo de Nádia no portão da residência da vizinha, além de marcas de impacto compatíveis com pedradas. Ambas apresentavam sinais de embriaguez, segundo a PM.

Cláudia foi levada à Depac Cepol para esclarecimentos, enquanto Nádia recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

