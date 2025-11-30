Menu
Polícia

Mulher é atacada por rottweiler após briga entre vizinhas em Campo Grande

A tutora do animal alegou que o cão fugiu após pedradas lançadas contra sua casa

30 novembro 2025 - 13h48Sarah Chaves
Uma mulher de 33 anos foi atacada por um cão da raça rottweiler na noite de sábado (29) em Campo Grande, após uma briga com a vizinha responsável pelo animal, uma mulher de 50 anos. O caso ocorreu em frente à residência da tutora do cachorro, quando o animal escapou e avançou contra a vítima, mordendo seu braço esquerdo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Nádia, relatou que já havia desavenças anteriores com a vizinha, Cláudia. Ela contou que passava pela calçada quando o rottweiler teria sido solto e a atacado, causando lesão. Cláudia, por sua vez, afirmou que Nádia se aproximou de seu portão e começou a arremessar pedras na direção da casa, momento em que o cão fugiu e a mordeu durante o tumulto.

A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa. No local, policiais encontraram um chinelo de Nádia no portão da residência da vizinha, além de marcas de impacto compatíveis com pedradas. Ambas apresentavam sinais de embriaguez, segundo a PM.

Cláudia foi levada à Depac Cepol para esclarecimentos, enquanto Nádia recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

