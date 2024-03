Mulher Ã© baleada "de graÃ§a" em frente a conveniÃªncia no Aero Rancho

Uma jovem de 23 anos precisou ser levada para a Santa Casa, depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo na manhã deste sábado (9), na esquina da conveniência do Gordo, na Av. Rachel de Queiroz, região do Aero Rancho.

Segundo relatos da vítima, ela e uma amiga estavam na frente da conveniência, quando dois indivíduos em uma moto passaram e efetuaram alguns disparos e ela acabou sendo atingida na perna direita, onde o projétil ficou alojado.

A mulher foi levada ao hospital e relatou aos policiais militares que não tem desavenças com ninguém, mas foi informada por populares queo autor dos disparos seria o "Marcelo do Portal Caiobá".

Até o momento ninguém foi identificado pelos disparos e o caso foi encaminhado para a Depac Cepol como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.

