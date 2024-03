Mulher Ã© baleada em pesqueiro de Aquidauana por desconhecido

Uma jovem, de 23 anos, foi baleada dentro de um pesqueiro localizado no distrito de Piraputanga, na cidade de Aquidauana, durante a tarde de terça-feira (27).

Segundo as informações iniciais, divulgadas no site O Pantaneiro, ela estava aproveitando o local junto com o marido, de 33 anos. Em determinado momento, a mulher saiu do local para ver o filho, que estava dormindo em casa nas proximidades.

Enquanto se deslocava, ela percebeu o atirador saindo do meio do mato, já armado com uma espingarda. O homem usava uma roupa camuflada do Exército. Logo na sequência, ele disparou contra a vítima, atingindo ela na perna por um dos tiros.

Ao ser atingida, ela gripo por socorro sendo atendida pelo companheiro. Tentando ir até ela, o homem também foi alvo de disparos, mas ele não foi atingido.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de Dois Irmãos do Buriti e, em seguida, transferida para o Hospital Regional de Aquidauana.

Quando questionada, a mulher disse não saber quem seria o atirador e que não tinha inimizades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também