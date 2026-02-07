Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais

Uma mulher foi baleada na cabeça durante um ataque a tiros ocorrido na noite de sexta-feira (6), na Avenida dos Cafezais, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Outras duas pessoas também estavam no carro no momento dos disparos. A vítima ferida em estado grave foi socorrida e levada para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas seguiam em um Jeep Compass quando passaram a ser perseguidas por um veículo VW Polo branco, ocupado por dois homens encapuzados. Durante o trajeto, os suspeitos começaram a atirar contra o carro. Em meio aos disparos, um dos ocupantes conseguiu sair do veículo e não ficou ferido. As duas mulheres permaneceram dentro do automóvel até o fim do ataque.

A jovem baleada na cabeça foi encontrada sentada, com sangramento intenso, e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local antes de ser encaminhada em estado grave para o hospital. A outra mulher ferida foi levada para atendimento médico por meios próprios. O carro ficou com várias marcas de tiros, o que chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela via.

No local, foram recolhidas cápsulas de munição e um carregador com balas intactas, que ficaram à disposição para investigação. Após os trabalhos técnicos, o veículo foi liberado e entregue a um familiar de uma das vítimas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

