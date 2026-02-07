Menu
Menu Busca sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais

A vítima foi socorrida em estado grave após disparos contra o carro no Jardim Centro-Oeste

07 fevereiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Uma mulher foi baleada na cabeça durante um ataque a tiros ocorrido na noite de sexta-feira (6), na Avenida dos Cafezais, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Outras duas pessoas também estavam no carro no momento dos disparos. A vítima ferida em estado grave foi socorrida e levada para a Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas seguiam em um Jeep Compass quando passaram a ser perseguidas por um veículo VW Polo branco, ocupado por dois homens encapuzados. Durante o trajeto, os suspeitos começaram a atirar contra o carro. Em meio aos disparos, um dos ocupantes conseguiu sair do veículo e não ficou ferido. As duas mulheres permaneceram dentro do automóvel até o fim do ataque.

A jovem baleada na cabeça foi encontrada sentada, com sangramento intenso, e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local antes de ser encaminhada em estado grave para o hospital. A outra mulher ferida foi levada para atendimento médico por meios próprios. O carro ficou com várias marcas de tiros, o que chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pela via.

No local, foram recolhidas cápsulas de munição e um carregador com balas intactas, que ficaram à disposição para investigação. Após os trabalhos técnicos, o veículo foi liberado e entregue a um familiar de uma das vítimas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Vizinho invade casa de família, ameaça com faca e acaba preso no Noroeste
Viatura da delegacia GARRAS -
Polícia
Justiça manda soltar policial do Garras preso em esquema de propina em Campo Grande
Delegacia da Mulher em Naviraí
Polícia
Homem é preso por sequestrar e ameaçar matar esposa em Naviraí
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Polícia
Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas
Polícia
Mulher é agredida com golpes de barra de ferro ao tentar separar briga em MS
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Polícia
Idoso desaparece e preocupa família em Dourados
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
Polícia
Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem surta após término do namoro, ameaça matar ex e tirar a própria vida no Coophavilla
Delegacia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado
Polícia
Sumido desde sábado, idoso é encontrado em avançado estado de decomposição em Três Lagoas
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital
Polícia
Drogada, jovem usa tesoura para ameaçar vizinhos de morte em Nova Andradina

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital