Mulher é baleada na cabeça durante briga com o marido em Dourados

Homem, de 52 anos, foi preso depois de tentar matar a esposa, de 41 anos, a tiros durante a tarde de sábado (25), em Dourados. A vítima chegou a ser atingida na cabeça e precisou ser levada para um hospital da cidade.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso, onde depois de atirar contra a esposa, o autor teria fugido em uma caminhonete Ford Ranger azul. Ele foi localizado trafegando pelo cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Natal.

Ao ser abordado, os policiais encontraram o revólver calibre 38 no veículo. O homem contou que havia saído de casa na sexta, sendo procurado pela esposa no serviço, onde iniciaram uma discussão.

Ainda em seu relato, o homem detalhou que a companheira partiu para cima dele, causando arranhões em suas costas e no braço direito. Para se defender, ele teria dado um empurrão na mulher, momento em que ela caiu. O autor não chegou a mencionar os disparos.

Para as autoridades, a mulher contou que estava apenas se defendendo quando arranhou o homem, pois estava sendo agredida. Na sequência, ele teria efetuado os disparos contra ela, sendo que um deles atingiu sua cabeça de raspão.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para o Hospital Santa Rita.

O homem acabou sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, violência doméstica e familiar, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

