Mulher e cadela sÃ£o atacadas por cachorro em Campo Grande

Uma mulher, que passeava com sua cadela, quando foi atacada por outro cachorro, na manhã de hoje, no bairro Amabaí, em Campo Grande. De acordo com a vítima, o animal pertence ao seu vizinho. A Polícia Civil registrou o caso como crime de omissão de cautela, ou seja, quando o dono deixa um animal doméstico sozinho em via pública.

De acordo com a mulher, o ataque aconteceu no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Allan Kardec. O cachorro de grande porte atacou a cadela e mordeu o braço da vítima. Vizinhos perceberam o fato e socorreram a mulher.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e uma viatura do Samu, que e encaminhado ao hospital para ser medicada. Posteriormente, ela foi até o Depac do Centro e registrou a ocorrência. A Polícia Civil irá apurar as responsabilidades do dono do animal de grande porte.

