Mulher é chamada de adultera, se revolta e mete a faca no marido em Cassilândia

Uma briga de casal terminou com um homem, de 37 anos, esfaqueado durante a noite de terça-feira (22), na cidade de Cassilândia. A vítima teria chamado a esposa de adultera, deixando ela revoltada.

De acordo com o site MS Todo Dia, a mulher, de 45 anos, havia retornado para casa após uma viagem. Em determinado momento, o homem se trancou no banheiro da residência.

Para fazer o marido sair, a mulher gritou por ajuda, sendo atendida pelo genro. Enquanto conversavam, a vítima saiu do banheiro, sendo que neste momento ela se apoderou de uma faca e o atingiu no momento da raiva.

O homem acabou ficando com um corte no braço. Por conta da agressão, a Polícia Militar foi acionada, encaminhado o casal para fazer exames de corpo de delito. Em seguida, o caso acabou sendo entregue na Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também