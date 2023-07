Mulher é colocada à força em carro e sequestrada por homens encapuzados na fronteira

Durante a noite desta segunda-feira (24), uma mulher identificada como Fany Carolina Chávez foi sequestrada por homens encapuzados e colocada à força em uma caminhonete na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

O caso aconteceu no bairro Santa Ana em Pedro Juan Caballero e a Polícia Nacional foi acionada para dar início as investigações e tentar localizar a mulher.

Segundo informações do site Ponta Porã News, Fany estava em sua residência quando teve o imóvel invadido por homens encapuzados que rapidamente a levaram e a colocaram à força em um veículo.

Ainda conforme o site, a mulher teria sido investigada pelo desaparecimento de uma criança, que dias após, foi encontrada morta.

Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro.

