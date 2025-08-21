Menu
Polícia

Mulher é constrangida por síndica ao usar elevador social para andar com cachorros na Capital

O caso acabou sendo denunciado na delegacia da cidade

21 agosto 2025 - 16h41Brenda Assis
Depac CentroDepac Centro  

A moradora de um prédio localizado no Bairro Monte Castelo, de 41 anos, procurou a delegacia após se sentir constrangia pela síndica do residencial na frente de outros moradores. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora no 6º andar do edifício. Ontem, ela estava aguardando o elevador social com seus dois cachorros, pois o outro estava sendo utilizado para realização da coleta diária de lixos no prédio.

Enquanto esperava, a síndica apareceu acompanhada da zeladora e outras moradoras. Na frente de todos, a responsável disse que a vítima seria multada por estar utilizando o elevador social com os cachorros, já que deveria esperar o de serviço ser liberado ou então descer pelas escadas.

Além disso, ela afirmou que existem várias reclamações referente ao apartamento e aos cachorros da mulher, alertando que já haviam conversando a respeito do assunto anteriormente.

Ainda segundo o registro policial, a vítima disse não consta qualquer anotação na ata do condomínio. Diante dos fatos, ela procurou a delegacia para registrar os fatos.

