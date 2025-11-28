Mulher é cortada com caco de vidro durante briga com o marido

Uma mulher de 28 anos foi cortada com um caco de vidro pelo companheiro, de 29, no fim da tarde de quinta-feira (27), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando alguns amigos do companheiro chegaram ao local procurando por ele. Como eram conhecidos do casal, ela permitiu que aguardassem na residência.

Quando o homem chegou e viu os amigos dentro da casa, teria se irritado e tomado por ciúmes, começou a discutir com a mulher. Durante a briga, ele a agrediu com um objeto de vidro, provocando um corte de cerca de 15 centímetros.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital da Vida. O suspeito foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado como violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também