Polícia

Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima

Ela estaria deixando a genitora passar fome e limitando o acesso aos cômodos de casa, como o banheiro

01 setembro 2025 - 18h54Brenda Assis
Caso foi registrado na DeamCaso foi registrado na Deam   (Divulgação/Sejusp)

Uma mulher, de 49 anos, foi denunciada pela irmã por mau tratar a própria mãe, de 67 anos, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso foi registrado no domingo (1°), na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Conforme o registro policial, a idosa tem sido submetida a situações degradantes, como ser impedida de comer, usar o banheiro e proibida de andar dentro da própria casa. Por vezes, ela precisou urinar em um pote ou então pedir para usar o banheiro do vizinho.

A irmã da suspeita detalhou ainda que a genitora é sempre impedida de ir as consultas médicas. Além disso, a idosa não pode receber a visita de parentes, por isso, quase não vê a outra filha.

A idosa chegou a ser intimada para prestar esclarecimentos a respeito do ocorrido, no entanto, quem compareceu foi a suspeita, apresentando um atestado médico. No documento, consta que a mulher não vem recebendo os devidos cuidados, apresentando diversas faltas às consultas médicas, baixa adesão ao uso dos medicamentos prescritos, falta de higiene pessoal e baixo peso corporal.

O caso foi então registrado como maus-tratos e expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa.

