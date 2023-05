Mulher é encontrada morta, nua e com ferimentos na cabeça na fronteira de MS

Mulher, que ainda não foi identificada, foi encontrada morta no final da tarde deste domingo (28), em um pasto na região do bairro Maria Victoria, em Pedro Juan Caballero - cidade fronteiriça com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A vítima estava nua e com ferimentos.

Segundo informado pelo site Ponta Porã News, a vítima foi encontrado por moradores da região que acionaram a Polícia Nacional do Paraguai e outras autoridades.

Ainda conforme o site, além da mulher estar nua, ela apresentava sinais de violência na região da cabeça.

Repassado para a Delegacia de Cerro Corá, um dos principais pontos é esclarecer o que motivou a morte, as causas da violência e se a mulher sofreu abuso sexual.

A Polícia Nacional do Paraguai também segue investigando o caso.

