Mulher é encontrada carbonizada em residência

Maria Izabel Vaz Coelho Schuardt, 50 anos, foi encontrado carbonizada neste domingo (1) na casa onde morava, em Rio Brilhante.

De acordo com informações da mídia local, vizinhos ligaram para a polícia após acordarem por volta das 4h30 com barulhos e virem a casa em chamas.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, militares apagaram o incêndio da casa, mas o corpo da vítima estava completamente queimado, na cama.

O delegado Guilherme Sarian associa o caso a homicídio. "As vísceras da mulher estavam expostas", disse. A vítima pode ter sido atingida por algum objeto antes de ser queimada e pontuou que também foi encontrada uma vasilha com álcool no quarto ao lado do cômodo onde estava o corpo.

O caso segue sendo investigado.

