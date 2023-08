Mulher é encontrada chorando na calçada com criança e polícia prende autor de agressão

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a quarta-feira (2), por violência doméstica em Corumbá. A prisão aconteceu após sua companheira ser encontada chorando na calçada com uma criança nos braços.

Conforme as informações da Polícia Civil, equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) cumpriam mandados de prisão da operação “BELLATRIX” quando avistaram a vítima. Ao se aproximar foi verificado que ela estava com lesões aparentes, nas costas, braços e rosto. Para os policiais, ela contou que as agressões haviam acabado de ser feitas pelo seu companheiro, que também teria pego seu celular para que não chamasse a polícia, após proferir ameaças contra a vida dela.

Diante disso, os policiais civis foram em busca do autor e conseguiram localizá-lo nas imediações da residência deles. Ele estava com o celular da vítima nas mãos e recebeu voz de prisão e foi levado para a DAM em Corumbá.

A vítima foi ouvida e realizou exame de corpo de delito. Diversas testemunhas que presenciaram os fatos também prestaram depoimento na Delegacia da Mulher. O autor encontra-se custodiado e a disposição da Justiça.



