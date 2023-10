Mulher é encontrada desacordada e com cortes no rosto em Corumbá

Uma mulher, de 41 anos, foi socorrida após ser encontrada sangrando na Rua Edú Rocha com Rua Joaquim Murtinho, Bairro Aeroporto, em Corumbá. O caso aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (2).

Conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do município, a mulher apresentava dois cortes no rosto com hemorragia intensa quando foi encontrada.

Ela estava inconsciente e após contenção do sangramento, a equipe a levou a vítima para o pronto-socorro municipal.

Não foram repassadas informações sobre a autoria da agressão.

