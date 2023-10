Mulher é encontrada desmaiada no meio da rua após apanhar do namorado

Durante a manhã de sexta-feira (20), uma mulher de 45 anos, foi encontrada desacordada no meio da Rua Rio Anhanduí, Bairro Santa Maria, na cidade de Bataguassu. Ela teria sido agredida pelo companheiro.

Conforme as informações do site Cenário MS, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local, por volta das 8h da manhã. A vítima foi resgatada e levada para o Pronto-Socorro Municipal.

Para as autoridades policiais, a mulher contou que teria sido agredida pelo companheiro. Em seu depoimento, ela relatou que o autor é dependente químico e passou a noite consumindo entorpecentes. Já pela manhã, ele acabou batendo na vítima com tapas e socos, a deixando desacordada no meio da rua, fugindo antes da PM chegar.

A mulher foi encaminhada para a Santa Casa do município, onde ficou internada. Os militares chegaram a fazer diligências pela região para encontrar o autor, mas não tiveram sucesso.

O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu como crime de lesão corporal dolosa.

